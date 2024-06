British Esports og BLAST går sammen for å utvikle e-sport i Storbritannia

HQ

British Esports har tappet turneringsarrangøren BLAST for sitt neste partnerskap. Avtalen vil hovedsakelig være fokusert på å utvide esports i Storbritannia og vil gjøre det ved å legge vekt på politisk lobbyvirksomhet, grasrotutvikling, utdanning, karrierer og profesjonell utvikling.

British Esports Administrerende direktør Chester King uttalte: "Dette samarbeidet mellom to ledende britiske esportsorganisasjoner vil ikke bare bidra til å styrke Storbritannia som et ledende knutepunkt for esport, men også sikre at vi tar vare på neste generasjon talenter og gir dem de verktøyene og mulighetene de trenger for å lykkes."

Denne avtalen kommer etter at Storbritannia har hatt et mega-år for e-sport, med konkurransedyktige Counter-Strike, Halo, Rocket League, Rainbow Six: Siege, League of Legends, , og flere som enten allerede har vært vertskap for arrangementer eller snart planlegger å være vertskap for arrangementer i landet i år.