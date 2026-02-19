Britiske myndigheter forbyr Call of Duty: Black Ops 7 Replacer-reklame for å "bagatellisere seksuell vold"

HQ

Storbritannias Advertising Standards Agency (ASA) har forbudt en reklame for Call of Duty: Black Ops 7, der Replacers overtar jobbene til sikkerhetsansvarlige på flyplasser. ASA mener at innholdet i annonsen "trivialiserte seksuell vold".

Reklamen, som fortsatt ligger på YouTube, viser Replacers (spilt av Peter Stormare og Nikki Glaser), som overtar rollene til to sikkerhetsvakter på flyplassen, som har tatt seg fri for å spille den nye Call of Duty: Black Ops 7. Den parodiske traileren viser at Replacers gjør en ganske dårlig jobb, misbruker makten sin til å "mishandle" en passasjer, og insinuerer et overgrep uten samtykke ved at Stormare krever at passasjeren tar av seg klærne, før Glaser tar på seg en hanske og sier "it's time for the puppet show".

Annonsen - som er for et spill som kom ut for flere måneder siden nå - ble tidligere godkjent av Clearcast, en organisasjon som ser på annonser som sendes i Storbritannia. Ifølge Game Developer ga Clearcast annonsen en tidsbegrensning slik at den ikke skulle bli sett av et yngre publikum, men den ble antatt å ha avbildet et "bevisst usannsynlig, parodisk scenario som ikke hadde noen likhet med de virkelige sikkerhetsprosedyrene på flyplassen".

Activision forsvarte også annonsen med at den var for en tittel som var klassifisert for voksne, og at de derfor kunne bruke humor rettet mot et mer voksent publikum. ASA mottok likevel klager fra folk som ikke likte den underforståtte seksuelle volden. Det kom også klager på at reklamen tolererte narkotikabruk.

"Fordi reklamen hentydet til penetrering uten samtykke, og fremstilte det som et underholdende scenario, mente vi at reklamen trivialiserte seksuell vold og derfor var uansvarlig og støtende", sa ASA. "På dette punktet brøt annonsen med regel 1.3 (Samfunnsansvar) og 4.1 (Skade og krenkelse) i CAP Code (utgave 12)." Annonsen har ikke lenger lov til å vises i sin nåværende form i kringkastingsmedier, men siden Call of Duty: Black Ops 7 allerede er ute og går, tviler vi på at det kommer til å ha noen stor innvirkning.