Bronny og LeBron James gjør den første sønn-til-far-assist i NBA-historien

Los Angeles Lakers slo Golden State Warriors 119-103 i den nest siste kampen i den ordinære sesongen, med lite på spill ettersom begge har sikret seg sluttspillplass (Warriors sikret seg den siste plassen som nummer ti i Western Conference, men Lakers kan fortsatt bli nummer tre - eller til og med fem - i West, med Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs på første- og andreplass).

Uten Luka Doncic, som var ute i en lengre periode på grunn av skade, var LeBron James tilbake, og trener JJ Reddick stilte med sønnen Bronny James, som til vanlig spiller i G-League. Selv om LeBron og Bronny allerede har skrevet historie som den første far og sønn-duoen som spiller på samme lag i NBA, var torsdagens kamp bemerkelsesverdig, for da Bronny assisterte LeBron, ble det den første sønn-til-far-assisten i NBAs historie.

Den første far-til-sønn-assisten skjedde allerede i forrige måned, i en kamp mot Brooklyn Nets. Bronny scoret 10 poeng og 3 assists, og LeBron scoret 26 poeng og 11 assists.

Los Angeles Lakers har bare to kamper igjen i den ordinære sesongen, mot Phoenix Suns i kveld og mot Utah Jazz på søndag.