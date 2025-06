Bubble Bobble: Sugar Dungeons annonsert, med lansering i vinter

Som en del av Arc System Works Showcase, avslørte utvikleren og Taito nettopp at den jobber med et helt nytt Bubble Bobble spill. Dette er kjent som Bubble Bobble: Sugar Dungeons, og beskrives som et actionspill og også en "helt ny Bubble Bobble-opplevelse".

Spillet vil følge den søte Bub mens den begir seg ut på et storslått eventyr dypt inn i en rekke forskjellige fargerike godteri-fangehull, der det forventes at den skal overvinne trusler og miljømessige gåter ved å blåse bobler for å fange fiender og til og med bruke bobler til å plattformere og nå nye høyder og områder.

Det er unødvendig å si at det blir et ganske unikt Bubble Bobble eventyr, et som lover "flere oppdrag, mer kraft" og alt så snart som senere i år. Jepp, spillet lanseres vinteren 2025, og det kommer til PC, Switch 1, og PS5 overalt bortsett fra Japan, som ganske overraskende må vente til 2026 på spillet.

Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.