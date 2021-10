Bugsnax blir mye større helt gratis neste år

HQ

Silje var en av dem som lot seg sjarmere av Bugsnax i fjor, men hun ble dessverre skuffet over at spillet ble ganske repeterende i lengden. Heldigvis vil dette fikses litt i starten av 2022.

Da får vi en gratis utvidelse beskrivende nok kalt Bugsnax: The Isle of Bigsnax. Her går turen til en ny øy hvor det venter enorme skapninger, så da må vi bruke nye mekanikker som for eksempel et krympekrydder for å fange dem. Sammen med dette får vi også mer historie siden Chandlo, Floofty, Shelda og Triffany blir med på turen slik at vi lærer mer om både dem og denne mystiske øyen.

Den vanlige øyen vil også by på nye muligheter siden vi endelig skal få vår egen hytte. Ved å fullføre ulike utfordringer venter det også belønninger i form av nye møbler og tilbehør for å virkelig gjøre boplassen vår unik. Faktisk vil kan til og med Bugsnaxene gjøres mer unike i tillegg ved å ikle dem snasne hatter. Du kan se mesteparten av dette i traileren under.