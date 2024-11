Bulldog Esports kommer tilbake til NLC i 2025

HQ

Esports-organisasjonen Bulldog Esports har kunngjort at den vil komme tilbake til en verden av konkurransedyktig League of Legends for å kjempe den ut i Northern League of Legends Championship (NLC) igjen.

Laget, som pleide å være en stift i turneringen før de forlot for et par år siden, vil overta sporet som tidligere var eid av Nativz, med den hensikt å gå tilbake til konkurransespill i sesongen 2025.

Denne nye Bulldog vil bli ledet av en rekke britiske League of Legends og esportsveteraner og har store planer om å gjøre sin innvirkning på scenen og bidra til å utvide økosystemet i Storbritannia og Norden-konkurransen.

NLC forklarer: "Vi tror Bulldog Esports vil bringe mye ny motivasjon og konkurranselyst til NLC-divisjonen, og er glade for å se deres innvirkning på økosystemet fremover."

Gleder du deg til å se Bulldog tilbake til NLC?