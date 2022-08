Bullet Trains Andrew Koji vil ha hovedrollen i Ghost of Tsushima-filmen

HQ

Først i april kunngjorde PlayStation Productions hvem som skriver John Wick-regissøren Chad Stahelski sin kommende Ghost of Tsushima-film, så prosjektet er tydeligvis ikke langt på vei. En ganske god nyhet for en kjent skuespiller.

For i et intervju med Entertainment Weekly forteller Andrew Koji, som i disse dager er Kimura i Brad Pitts Bullet Train, at han ikke bare ønsker en rolle i Ghost of Tsushima, men at han går hardt inn for å få hovedrollen som Jin Sakai. Slettes ikke en dum tanke siden Koji bevist er en ivrig gamer som har spilt gjennom Sucker Punch sitt samuraieventyr to ganger, så da er jo toppen av kaken at han er en godt trent kampsportutøver også.