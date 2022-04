Ghost of Tsushima-filmen får ganske ukjent forfatter

HQ

Forventningene mine til den kommende Ghost of Tsushima-filmen ble betraktelig høyere da vi for litt over et år siden fikk vite at John Wick-regissøren Chad Stahelski skal stå for regien. Interessant nok har PlayStation Productions gått en helt annen vei når det gjelder forfatter.

Deadline har fått æren av å kunngjøre at det er ganske ukjente Takashi Doscher som skal skrive filmatiseringen av Ghost of Tsushima. Den relativt unge karen har blant annet skrevet og regissert filmen Only, så det skal bli veldig interessant å se hvordan han takler et stort prosjekt som dette.