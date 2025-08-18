Bundesliga-sjefen forklarer hvorfor den siste spanske fotballkontroversen aldri ville skjedd i Tyskland: "Det er utenkelig"

HQ

Bundesliga er tilbake denne uken for sesongen 2025/26. Før det vant Bayern München igjen Franz Beckenbauer Supercup, den tyske supercupen, etter å ha slått VfB Stuttgart 2-1 (den ellevte tittelen de har vunnet, den syvende på de siste ti årene). Før kampen svarte Bundesliga-sjef Peer Naubert på noen spørsmål fra journalister, og spanske Marca stilte spørsmål om et hett tema i Spania for tiden: muligheten for og gjennomførbarheten av å arrangere hjemmekamper i utlandet.

De siste dagene har muligheten for at ligakampen mellom Villarreal og FC Barcelona i år kan bli spilt i Miami vært omdiskutert: LaLiga-president Javier Tebas ønsker å gripe den kommersielle muligheten og på den måten øke kjennskapen til turneringen og lagene i USA. Amerikanerne gjør det allerede ofte, med noen ordinære sesongkamper fra NBA og NFL som hvert år finner sted i Europa. Denne planen har imidlertid blitt møtt med motstand fra Villarreal-fansen og de fleste andre klubbene i LaLiga.

Selv om spørsmålet fortsatt diskuteres, vil det ikke være første gang en nasjonal turnering spilles i utlandet, ettersom den spanske Supercupen i noen år har blitt spilt i Saudi-Arabia.

"Det er utenkelig å spille en kamp utenfor landet vårt"

En slik debatt ville aldri skjedd i Tyskland, sier Naubert. "For oss er det utenkelig at det skulle skje. Jeg tror ikke det ville vært mulig å spille en 'Klasikker' (Bayern-Dortmund) i utlandet. Det passer ikke inn i vår fotballkultur og vil aldri være vårt ekspansjonsmål."

Naubert legger til at "jeg sier ikke at Spania eller Frankrike er feil, men for oss er det umulig å tenke på det akkurat nå", og forklarte at "våre fans er den viktigste delen av vår kultur". Han minnet om at de har 50+1-regelen, som krever at tyske klubber må ha et flertall av lokale eiere (i motsetning til klubber som PSG, som eies av Qatar Sports Investments).

"Klubbene er dypt forankret i sine respektive byer, og det er derfor utenkelig å spille en kamp utenfor landet vårt".