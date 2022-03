Bungie advarer mot å spille Destiny 2 på Steam Deck

HQ

Som vi slo fast i vår spillgjennomgang på Steam Deck, så gjør Easy Anti-Cheat-implementeringen i spill som Destiny 2 at spillet simpelthen ikke fungerer på enheten, før utviklerne eventuelt implementerer Linux-støtte.

Noen har selvfølgelig forsøkt å omgå disse teknologiene, og Bungie advarer nå mot å prøve å starte Destiny 2 på en Steam Deck, ettersom det kan få kontoen din utestengt. I et innlegg sier studioet følgende:

"Destiny 2 is not supported for play on the Steam Deck or on any system utilizing Steam Play's Proton unless Windows is installed and running. Players who attempt to launch Destiny 2 on the Steam Deck through SteamOS or Proton will be unable to enter the game and will be returned to their game library after a short time. Players who attempt to bypass Destiny 2 incompatibility will be met with a game ban."

Det er ennå uvisst om Bungie vil introdusere Linux- og Proton-støtte på et senere tidspunkt.