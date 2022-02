Steam Deck: Gjennomgang av hvordan spillene kjører på den

HQ

Steam Deck er et potensielt banebrytende øyeblikk. Mens Sony lovet en såkalt "revolusjon" for den håndholdte spillopplevelsen med PlayStation Vita for mange år siden, er det faktisk først nå at vi kanskje endelig kan kjøpte en bredt tilgjengelig, masseprodusert håndholdt spillenhet fra en anerkjent kilde, som gir oss umiddelbar, batteridrevet tilgang til AAA-spill i anstendige grafiske innstillinger og bildefrekvenser.

Vi har anmeldt denne veldig attraktive enheten i en egen artikkel, som, når du leser denne, allerede er tilgjengelig. Der gjennomgår vi inndatametoder, knappekvalitet, materialer som brukes og det Proton-baserte SteamOS-grensesnittet. Vi kommer også inn på noen av spillene du kan ende opp med å spille, og velger et utvalg "Valve-godkjente" titler, noe som betyr at de har blitt optimert direkte for Deck-maskinvaren, så vel som mindre og til slutt ikke-optimerte titler.

Dette er en forlengelse av akkurat den delen av anmeldelsen, en slags "dag i livet" til en ny Deck-eier, og hvordan man kan strukturere en spillopplevelse med den, og til slutt triksing og tilpasning den eventuelt krever for å kjøre visse spill. Men før det, gjennom ProtonDB (finnes her) kan du se hvert eneste Steam-spills nivå av kompatibilitet og optimalisering for Steam Deck, som vil spenne fra "Platinum", for spill som det nylig utgitte Expeditions: Rome, til Smilegates Lost Ark, som har fått en "Borked"-tagg, der den øverste bemerkningen er; "will not launch, don't even bother". Dette skjer ikke ofte, men ganske populære spill som Fall Guys: Ultimate Knockout, Halo Infinite, Destiny 2 og Dead by Daylight har samme vurdering, der brukere klager over menyer som ikke registrerer inputs, eller til og med at spillet ikke starter i det hele tatt. Sånn er livet med et Linux-basert system.

Du har kanskje lagt merke til at nesten alle "Borked"-spill er flerspillerbaserte, og det er ingen tilfeldighet, siden Windows-utviklede flerspillerspill ikke har Linux-versjoner, eller vil fungere med Linux, da det kan omgå Easy Anti-Cheat. De fleste "Borked"-spill på ProtonDB har en spesifikk Easy Anti-Cheat-forklaring vedlagt, og hvis den aktuelle utvikleren ikke har noen interesse i å utvikle en spesifikk Linux-versjon, kan det ikke fikses, selv med velvilje fra fellesskapet. Med mange nye Linux-brukere, gjennom Deck-lanseringen, kan det imidlertid ende opp med å endre seg - men det er ingen garanti.

Å bruke ProtonDB er en god måte å undersøke kompatibilitet med Steam Deck, men hvis du er mindre eventyrlysten, kan du prøve et verktøy som CheckMyDeck, som kjører en skanning av ditt eksisterende Steam-bibliotek for å se hva som vil fungere, og hva som ikke vil for øyeblikket. Så la oss ta en titt på vårt eksempel:

Alien: Isolation - Native

Control - Platinum

Red Dead Redemption 2 - Gold

Deathloop - Silver

Just Cause 2 - Bronze

Det er viktig å merke seg at ditt brukstilfelle kan være svært ulikt. Kanskje du liker RTS-spill, og ønsker å bruke de haptiske styreflatene til å spille Baldur's Gate III, eller kanskje mer avslappende titler som Stardew Valley er mer din greie - uansett hva tilfellet er, bruk de nevnte verktøyene, og du kan tydelig se hvordan støtten vil være på Deck ut i fra dine behov. Så la oss komme i gang med å kikke på hvordan spillene kjører:

Alien: Isolation:

Dette spillet er Native-støttet gjennom Linux, Proton og derfor Steam Deck, noe som betyr at Creative Assembly har brukt ressurser på å sørge for at det er optimalisert.

Ved oppstart ble det registrert en vanlig kontrollinndatametode med analogstikker, D-pad for snarveier og ansiktsknapper for handlinger, og det var, i løpet av mer enn en times spilling, ingen krasj, ingen lagg, eller tekniske problemer av noe slag.

Spillet kjørte feilfritt i 1280x800 i over 70 bilder per sekund med grafiske innstillinger på High, og selv om noen fall var vanlig, forble det en nesten perfekt håndholdt spillopplevelse uten kompromisser overhodet.

Control

Control, her i Ultimate Edition, har en Platinum-vurdering på ProtonDB, og i likhet med Alien: Isolation har vi aldri opplevd en eneste krasj, og heller ikke noen form for potensielle problemer med funksjonaliteten på Steam Deck. Igjen ble det vanlige kontrolloppsettet valgt og kjørte akkurat som om en kontroller hadde blitt paret med en PC, og hele opplevelsen var jevn.

I 1280x800-oppløsningen fikk vi rundt 60 bilder per sekund i Low, men som nevnt i den fullstendige anmeldelsen, når skjermen bare er syv tommer, ser den mye bedre ut enn først fryktet. Grafiske detaljer, flyt, respons - det hele var mektig imponerende, spesielt med tanke på at da dette spillet først ble utgitt, ble alle konsollbrukere tvunget til å spille med bare 30 bilder i sekundet.

Red Dead Redemption 2

Dette spillet har fått en Gold-vurdering, som gjelder en god del høyprofilerte AAA-utgivelser, det er også her vi først kom over spillkrasj og noen ytelsesproblemer. For det første, ved å bruke den grafiske forhåndsinnstillingen Balanced, så vi bildefrekvensen ligge på rundt 40, men det var med full APU-bruk, og stort sett full systemutnyttelse hele veien. Selv om det kan ha en viss effekt på batterilevetiden, var ytelsen generelt imponerende nok, og gott Red Deads mer metodiske tempo generelt, er 41-45 bilder i sekundet gjennom Saint Denis på hesteryggen flytende nok.

Men i løpet av en times spill krasjet spillet tilbake til SteamOS to ganger, og hadde en frossen skjerm i rundt 10 sekunder før det. Krasjene skjedde uavhengig, altså ikke i rask rekkefølge. Dessuten dalte spillets bildefrekvens to ganger, og satte seg inn på rundt 20 bilder per sekund, før den klatret opp igjen. Når vi ser på ProtonDB, virker disse problemene sjeldne, men det er kanskje verdt å merke seg uansett.

Deathloop

Med sin Silver-vurdering forventet vi større problemer da vi dykket ned i Arkanes nylige heavy-hitter, men opplevde opplevelsen som overraskende jevn. Det er faktisk derfor jeg valgte å inkludere dette eksemplet, ettersom man kan bruke ProtonDB som guide, men ikke som noe ultimativt sannhetsvitne. Spillet kjørte i 1280x800 i 60 bilder per sekund, og jeg opplevde ett krasj, og ett lite fall i bildefrekvensen, men spillet presterte helhetlig sett bedre enn det Gold-vurderte Red Dead Redemption 2.

Som research prøvde jeg også God of War, som for øvrig også har en Gold-vurdering, men her var det signifikante problemer, som tvang meg til å nøye meg med cirka 35 bilder per sekund uansett hva jeg gjorde.

Imidlertid er Deathloop også det første spillet som rotet til kontrollinndatagjenkjenningen, og i stedet for å fungere som bare en kontroller, valgte spillet å kombinere kontroller og de haptiske styreflatene i et slags kombinasjonsoppsett av mus/tastatur, kontroller og Steam Controller. Det krevde ganske mye tilpasning før sensitivitet og oppsett føltes naturlig.

Just Cause 2

Ja, det her er et litt gammelt eksempel, og vil derfor ikke appellere til den bredere brukerbasen, men Just Cause 2 regnes ikke som "Borked" av ProtonDB-folket, men er likevel en mye dårligere spillopplevelse på Steam Deck. 60 bilder per sekund viste seg å være nesten umulig å oppnå i det tolv år gamle spillet, lyden sprakk av og til og forvrengte de innebygde høyttalerne, kontrollfølsomheten tilbakestilte seg selv og krevde konstant rekalibrering, og grafiske feil var utbredt gjennom hele testingen.

Mens ProtonDB-brukere lister opp å installere ekstra programvare som ProtonTricks og Wine for bedre opplevelser, kan det være for mye brydderi for en alminnelig Steam Deck-eier. Just Cause 2 er i det minste et eksempel på en tittel som krever triksing for å fungere ordentlig.

Et raskt blikk på ProtonDB viser omfanget av både mulighetene og problemene som Steam Deck-eiere står overfor. Over 4500 spill anbefales av tre eller flere hardkokte Proton-entusiaster, og det er over 700 direkte verifiserte og spillbare spill. Om det er nok er vanskelig å si, og vi forventer også å se rekordhøy vekst så snart Deck-konsollen for alvor sendes ut til de bredere massene, som utgjør den største utvidelsen av Linux i konsumregi - ja, sannsynligvis noensinne.

Proton er faktisk i seg selv et genialt verktøy, og uten det kunne ikke Steam Deck eksistert. Men det er naturligvis ikke perfekt, og du vil, muligens ofte, støte på problemer, fra kontinuerlige fall i bildehastigheten til nye online-spill med Easy Anti-Cheat som ikke kjører på enheten i det hele tatt.

Hvis du er en såkalt "poweruser", en med Linux-erfaring, eller bare en som får et kick ut av å løse tekniske problemer, så har du sikkert allerede bestemt deg, og Steam Deck er nok den ultimate håndholdte for deg. Hvis du ikke er det, så anbefaler jeg deg å se kikke nøye på ProtonDB og CheckMyDeck, samt bruke Valves offisielle lister. Som du kan se her er Steam Deck et vidunder størstedelen av tiden, men ikke alltid.