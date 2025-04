Bungie bekrefter: Marathon er ikke gratis å spille

HQ

Nylig fikk verden et dypdykk i Marathon, Bungies kommende ekstraksjonsskytespill med PvPvE-elementer, løst basert på deres klassiske 90-tallsserie. Det er også en av Sonys siste gjenværende titler fra deres store satsing på live-tjenester som ble annonsert for noen år siden - en plan som, som vi alle vet nå, har utviklet seg til en fenomenal katastrofe, med Concord som en av de største kommersielle floppene i spillhistorien.

Så det store spørsmålet er: har Sony lært noe av disse feilene? Per nå er det ærlig talt vanskelig å si. Akkurat som Concord, er det bekreftet at Marathon ikke vil være gratis å spille. Det er imidlertid verdt å merke seg at Marathon heller ikke vil bli solgt til full pris - det forventes å lanseres rundt $ 40-merket.

I et innlegg på sosiale medier uttalte Bungie :

"Marathon vil være en premiumtittel. Marathon vil ikke være en 'fullpris' tittel."

Hva er din mening om dette? Er du villig til å slippe 40 dollar på Marathon?