Bungie hinter til nytt om Marathon når spillet tar over sosiale medier

Bungies Marathon er et av de få spillene som er utelatt fra Sonys en gang så storslåtte live-service-line-up. Etter floppen av Concord er det en god del press på ekstraksjonsskytteren, med det stort sett forblir et mysterium for oss.

Det ser imidlertid ut til at noe stort blir ertet av Bungie, som ga ut en ny video på sine sosiale medier. En grønn glitching tar opp det meste av videoen, med et mønster som også kan sees på PlayStations Twitter-sider.

Vi er ikke sikre på hva denne erten kan bety nøyaktig, men det ser ut til å peke på at vi får vite mye mer om Marathon i nær fremtid. Marathon var bemerkelsesverdig fraværende fra State of Play i februar, men hvis Sony har planlagt et arrangement bare for Bungies kommende skytespillrevival, ville det gi mer mening om hvorfor vi ikke så det før.