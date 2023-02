Bungie forbereder oss på kampen for lyset i Destiny 2: Lightfall trailer

HQ

Som lovet av Bungie, inneholdt kveldens State of Play-sending lanseringstraileren for Destiny 2: Lightfall-utvidelsen. Utvidelsen ankommer tirsdag (28. februar), og tar spillerne til de ytre delene av Sol System for å møte The Witness og hans siste Disciple, Calus, i kamp i cyberpunk-byen Neomuna på Neptun.

Med utvidelsesdagene borte har Bungie nå gitt oss en teaser av den typen monumental kamp som vil være i vente når det nest siste kapittelet i Light and Darkness Saga faller, og etter utseendet til denne nye traileren kommer dette til å bli en utfordring som Guardians virkelig kan slite med å overvinne. Selv ved hjelp av Traveller, som ser ut til å ha våknet.

I forkant av Lightfalls debut neste uke, sørg for å også få med deg vår nylige forhåndsvisning av utvidelsen her.