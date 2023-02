Den store, dårlige forhåndsvisningen av Destiny 2: Lightfall

HQ

Det er den tiden av året igjen hvor Destiny 2 fans og spillere begynner å skumme i munnen mens Bungie avslører og sildrer ut informasjon knyttet til neste utvidelse, det neste store kapittelet i sci-fi-sagaen. Med Lightfall som kommer februar 28, 2023, har jeg deltatt på et forhåndsvisningsarrangement arrangert av Bungie der et team av utviklere viste og kommenterte en hel gruppe spill om utvidelsen, og forklarte nærmere noen av de nye mekanikkene og funksjonene som kommer med den.

For dette formål, siden det er en LOT å tygge gjennom, har jeg delt denne forhåndsvisningen i seksjoner som fokuserer på hver av de respektive nye delene og forbedringene av Destiny 2 og hva som kommer i Lightfall.

Hva er Lightfalls plot?

Destiny 2 spillere er nok mer enn kjent med hva som kommer i Lightfall, men for de som ikke er oppdatert, her er en veldig rask oversikt over utvidelsens plott.

Mens den truende trusselen om The Witness presser på Sol System, tar Guardians til de ytre delene av systemet for å møte den tidligere Cabal keiseren som ble Disciple of The Witness, Calus, mens han setter i gang en invasjon på den neptunske byen Neomuna.

Denne kampanjen vil ha en Legendary Mode for Guardians på jakt etter en vanskeligere utfordring som vil belønne et komplett sett med kraftig rustning.

Hva gjør Neomuna spesiell?

Med fortellingen ute av veien, la oss snakke om denne nye destinasjonen, som ser ut til å være et veldig, veldig stort skritt opp på det vi har sett før. Basert på de tidligere sparsomme og ganske tomme miljøene som har laget Destiny 2 steder tidligere, synes Neomuna å være langt travlere og mer fullpakket. Den cyberpunk-utseende byen er fylt med bygninger og er definert av sin vertikalitet og ruvende skyskrapere. Det føles trangt og travelt og fargerikt, men samtidig dryppende av nye aktiviteter og muligheter til å utforske.

Nye gruppeaktiviteter, som ser ut til å ligne på utfordringen med Nightmare Containments i Haunted Leviathan i stedet for en Public Event, vil være tilgjengelige, med disse kjent som Disrupt Hack. For å legge til dette og plukke opp Leviathan sammenligningene, vil fiender som streifer rundt i gatene i Neomuna kjempe mer enn de som streifer rundt fiender i EDZ og andre steder.

Neomuna ser også ut til å ha et design som er mer komplekst enn andre steder som i stor grad er definert av deres tre hoveddelområder og grener av stier, med denne byen som et mer komplekst sted å navigere og utforske. Når det gjelder noen av stedene, på toppen av bybildet, vil Guardians kunne dra til Pouka Pond for å se den merkelige flygefisken som bor i området, og vil til og med kunne dra til Calus enorme skip, Typhon Imperator .

Neomunas hub-område vil også være et steg opp på andre stedsspesifikke huber, og vil inneholde en postkasse og en måte å få tilgang til hvelvet ditt på, og vil alle bli avkortet med en ny leverandør, som tilfeldigvis er en av de nye tegnene, Cloud Strider, Nimbus. Guardians vil også komme over digitale borgere som bor i Neomuna, som kan oppføre seg som The Dreaming City's Corsairs, noe som gir ekstra fortellende beats og til og med en og annen kort søken.

Hvordan får Guardians Strand?

Bungie har vist frem mye av den nye underklassen, Strand, så jeg skal være kort her og bare snakke om noen av de nye delene vi ble informert om.

Dette vil være en Darkness kraft som ikke er oppnådd på samme måte som Stasis eller noen av Light kreftene for den saks skyld. Det vil bli sakte låst opp i løpet av Lightfall-kampanjen, med Guardian som blir introdusert for ytterligere krefter etter hvert som fortellingen fortsetter. Strand henter heller ikke sin styrke fra Traveler eller Pyramids, og beskrives i stedet som "livets nett".

Strand's opplåsingsmønster vil også gjelde for måten Guardians skaffer seg Aspects og så videre, noe som betyr at det vil ha mer av en kraftkurve når du går videre i historien, i stedet for det bratte spranget som har laget andre underklasser.

Når det gjelder Strand supers, er hver kjent som følgende:



Titan: Berserker - Bladefury



Hunter: Threadrunner - Silkstrike



Warlock: Broodweaver - Needlestorm



Hver av Strand-underklassene vil kunne bruke en gripekrok som erstatter granaten, som nesten fungerer som en drevet nærkamp, da du kan bruke den til ikke bare å hoppe og reise rundt, men også til å kaste deg inn for ødeleggende nærkampskader.

Når det gjelder hvordan klassen ser ut i aksjon, dreide spillingen seg om Silkstrike Hunter super, og fra det vi så, ser dette nesten ut som en kombinasjon av Arc Staff matchet med Spectral Blades, og ser utrolig flytende og høy ut i skade, og veldig unik på sin egen måte.

Hvem skal Guardians slåss mot?

Med en ny utvidelse kommer nye fiender, men ikke helt i samme omfang som vi fikk i The Witch Queen. Mange av fiendene du vil møte vil være veldig kjent, med Calus 'Shadow Legion i hovedsak å være en tøffere gren av Cabal å ta ned. For å legge til dette vil det imidlertid være Tormentors, som er langt mer truende fiender som kan bruke Dark Harvest evnen til bokstavelig talt å suge livet ut av en Guardian. Det som gjør Tormentors så spesiell er at det vil være varianter av disse fiendene, der noen er sterkere/svakere enn andre, og de tøffeste er reelle trusler mot uforberedte Guardians.

Ellers ble det kort vist at fiender nå kan ha Strand skjold, som du må overvinne, med noen til og med iført det som syntes å være et Darkness-type skjold, med den oransje-gullgløden til Pyramids som skjuler dem. Vex ser også ut til å ha en tilstedeværelse på Neomuna, men omfanget av dette er fortsatt uklart.

Til slutt, som et kort notat, fikk vi se et øyeblikksbilde av Calus, og for de som lurer, ser han ut til å stå omtrent dobbelt så høy som en Tormentor - så en veldig stor kar faktisk.

Hva Exotics vet vi om så langt?



Quicksilver Storm: Cloud Strider Auto Rifle som allerede er tilgjengelig for alle med en Lightfall-forhåndsbestilling.



Final Warning: Strand Sidearm som bruker tethers og brannsporingsrunder.



Deterministic Chaos: Void Maskingevær som svekker mål når det skyter.



Winterbite: Stasis Glaive som fryser fiender ved støt.



Cyrtarachne's Façade: Hunter Hjelm som gir anti-flinching rustning ved bruk av en Strand gripe.



Abeyant Leap: Titan Leg rustning som gyter flere søkende prosjektiler ved bruk av en Barricade.



Swarmers: Warlock Benpanser som oppretter Threadlings etter å ha ødelagt en Strand Tangle.



Det vil selvfølgelig være ytterligere Exotics å jakte på, samt en samling av Legendary rustninger og våpen, som de nedenfor.

Hvordan formes buildcrafting-suiten?

Siden Bungie har vært ganske åpen om denne funksjonen i noen tid, lar jeg alle som leter etter utrolig fine detaljer om mods / buildcrafting - og for den saks skyld loadouts (som jeg skal snakke om neste) - gå til det dedikerte blogginnlegget her. Men det jeg vil legge til er hvordan det hele ser ut og ser ut til å fungere i praksis.

Dette systemet vil ligne transmog-systemet, og vil tillate spillere å gå inn i et definert brukergrensesnitt som er dedikert til buildcrafting. Her vil du kunne finne alle modsene du for øyeblikket har utstyrt, se alle energisporene som rustningen din gir, synlig og tydelig vise hvilken Champion Mods du imøtekommer, og den samme typen avtale for våpen, som er i et eget, men vedlagt vindu.

Den er designet for å være grei og lett å forstå, og det er grunnen til at mods ikke lenger vil bli definert av et bestemt energielement, og hvorfor visse mods blir fjernet helt.

Systemet er også designet slik at det er enkelt å dele, noe som betyr at du ganske enkelt kan ta et skjermbilde og vise bygningen din til venner som er interessert i å teste det ut.

Det bør legges til her at ettersom Champions endres slik at de kan bedøves av faktiske elementære trekk og ikke bare avhengig av hvilke Seasonal Mods som er tilgjengelige, bør det bli enda enklere å lage bygg som passer til sluttspillaktiviteter som Grandmaster Nightfalls.

Hvordan fungerer loadouts?

Etter å ha fulgt opp byggesiden av ting, ble loadouts-funksjonen også snakket om en god del. Dette vil tillate spillere å spare opptil ti unike loadouts (med loadout-spor opptjent gjennom Guardian Ranks, som jeg også kommer til om et øyeblikk). Dette vil fungere ved å la spillerne trekke gjenstander og våpen fra hvelvet uten å måtte besøke det eller bruke en tredjepartsapp, selv om det bare vil gjøre det hvis du har den nødvendige plassen i beholdningen din. Forutsatt at du gjør det, klikker du bare på loadouten du vil ha - som kan defineres med et navn, spesiell logo, etc. - og alt vil bli endret umiddelbart, og jeg mener virkelig alt, inkludert mods, underklasse Aspects, og så videre.

Det bør gjøres klart her at du bare vil kunne hente gjenstander fra hvelvet med loadout-mekanikeren, da det ikke vil kunne sette inn ubrukte gjenstander - i hvert fall ikke ennå. I tillegg vil loadout-bytte bare fungere på steder der loadouten din ikke er låst, det vil si ikke i visse aktiviteter sent i spillet.

Hva er Guardian Ranks og hvordan fungerer de?

I lang tid har reisen som spillerne har tatt i Destiny-serien blitt laget og dokumentert som Triumphs, og selv om dette ikke vil endre seg, kommer Guardian Ranks-systemet for å gi disse mer vekt.

Det vil være en bedre form for onboarding for New Lights, men vil også gi ekstra utfordringer for veteraner å takle. Tanken er at du tjener rangeringer når du fullfører oppgaver i spillet, rangeringer som er definert av Triumphs du fullfører. Det vil være 11 rekker å gå videre gjennom, med de første seks/syv som i stor grad tilskrives nyere spillere og oppgavene de først vil påta seg. Rangeringer etter dette vil være knyttet til hver sesong og vil dreie seg om stadig mer krevende aktiviteter og oppgaver, med topprangeringen, 11, forbeholdt de som liker Grandmaster Nightfalls, Master Raids, Trials of Osiris , og andre sanne sluttspillaktiviteter. Disse sistnevnte rekkene vil nullstilles når en ny sesong kommer, men vil bli minnet på en Guardian's reise.

Bungie beskrev også denne funksjonen som en måte for Guardians å tydelig se hva de bør gjøre videre i søket og forsøke å bli bedre på Destiny 2.

Sesong 20 - Season of the Defiance

Mens samtaleemnet for det meste var Lightfall, fikk vi lære litt mer om sesongen som kommer sammen med utvidelsen. Det vil bli kjent som Season of the Defiance og vil dreie seg om handlingen som foregår nær hjemmet. Forvent å se noen av favorittfigurene dine (inkludert Mithrax, Petra og Devrim Kay) fra de siste årene jobbe sammen for å redde og evakuere sivile, samtidig som de frigjør fanger fra de invaderende styrkene som har fått i oppgave å erobre jorden.

År 6 i et nøtteskall

Selv om Bungie ikke fordypet seg i detaljer, ertet utviklerne hva som kommer gjennom år 6 av Destiny 2, med løfter om endringer i sesongmodellen, Rituals-spillelisten, spillerkraft, vanskelighetsgrad og mer, noe som betyr at det forhåpentligvis vil bli gjort mange justeringer i den bredere Destiny-opplevelsen.

The Final Shape og videre

Og sist av alt, en kort liten stund ble tildelt det som kommer etter Lightfall. Vi ble fortalt at denne kommende utvidelsen er katalysatoren for The Final Shape og hva som kommer etter Light and Darkness Saga.

Til dette formål la Bungie også til at Destiny (som en serie, ikke nødvendigvis Destiny 2) er "langt fra over", og at fremtiden vil ta oss utover vårt solsystem og inn i dypet utenfor kosmos.

Forvent å høre mer om alt dette etter at Destiny 2: The Final Shape kommer en gang i 2024, og også om hva Bungie har planlagt for Destiny 2's 10-årsjubileum.

Når det gjelder Destiny 2: Lightfall, må du sjekke ut utvidelsen selv når den debuterer på PC, PlayStation og Xbox februar 28, 2023.