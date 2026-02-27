Gamereactor

nyheter
Marathon

Bungie hindret folk i å skrive "Arc Raiders" i Marathon chat

Da dette ble gjort oppmerksom på, ordnet de raskt opp i denne merkelige avgjørelsen, og nå diskuterer folk hvorfor dette skjedde i utgangspunktet.

HQ

Det er Marathon helg denne uken, med Bungie og Sony som kjører noe de kaller en Server Slam mellom 26. februar og 2. mars. Dette vil gjøre det mulig å stressteste serverne grundig i forkant av premieren 5. mars. Men spillerne la merke til noe interessant, som du kan sjekke ut mer detaljert i dette Twitch-klippet.

Det viser seg at Bungie av en eller annen ukjent grunn ikke tillot folk å snakke om Arc Raiders i chatten, og tittelen ble sensurert selv om du prøvde å maskere den på forskjellige måter. Heldigvis, da dette begynte å tiltrekke seg oppmerksomhet, handlet Bungie raskt og løste problemet, noe som betyr at det nå er mulig å snakke om Embark Studios 'konkurrerende tittel og faktisk bruke navnet.

Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor det ble sensurert i utgangspunktet. Det kan selvfølgelig være at en del av tittelen er problematisk på et større språk eller noe sånt, men det er også umulig å riste av seg mistanken om at Bungie ikke ønsket at folk skulle snakke om konkurrenten.

Hva tror du dette handlet om?

Marathon
Ikke snakk om Arc Raiders, vær så snill.

