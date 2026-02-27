Bungie hindret folk i å skrive "Arc Raiders" i Marathon chat

HQ

Det er Marathon helg denne uken, med Bungie og Sony som kjører noe de kaller en Server Slam mellom 26. februar og 2. mars. Dette vil gjøre det mulig å stressteste serverne grundig i forkant av premieren 5. mars. Men spillerne la merke til noe interessant, som du kan sjekke ut mer detaljert i dette Twitch-klippet.

Det viser seg at Bungie av en eller annen ukjent grunn ikke tillot folk å snakke om Arc Raiders i chatten, og tittelen ble sensurert selv om du prøvde å maskere den på forskjellige måter. Heldigvis, da dette begynte å tiltrekke seg oppmerksomhet, handlet Bungie raskt og løste problemet, noe som betyr at det nå er mulig å snakke om Embark Studios 'konkurrerende tittel og faktisk bruke navnet.

Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor det ble sensurert i utgangspunktet. Det kan selvfølgelig være at en del av tittelen er problematisk på et større språk eller noe sånt, men det er også umulig å riste av seg mistanken om at Bungie ikke ønsket at folk skulle snakke om konkurrenten.

Hva tror du dette handlet om?