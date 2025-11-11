Bungie i knipe: Sony sier Destiny 2 ikke har nådd det nivået av salg og brukerengasjement de hadde håpet på

HQ

Sonys oppkjøp av Bungie har alltid blitt sett på blant gamere som en risikabel operasjon som aldri virkelig tok av. En gamble fra en tidligere æra av selskapet, der spill-som-en-tjeneste virket som den eneste mulige horisonten, og som, år og hundrevis av millioner av dollar tapt etter det, ser ut til å snu skipet igjen. Med Bungie var alt avhengig av at Destiny forble den regjerende looter-shooter-franchisen, men det er ikke lenger tilfelle.

Sony har gitt ut en utvidet rapport om dens innvirkning på selskapets inntjening i segmentet Games and Network Services, hvor det i en Q & A-økt (takk, TWIV) erklærte nedskrivningstap på "immaterielle og andre eiendeler relatert til Destiny 2". Selskapets finansdirektør Lin Tao har hevdet at "når det gjelder Destiny 2, delvis på grunn av endringer i konkurransemiljøet, har salgsnivået og brukerengasjementet ikke nådd forventningene vi hadde på tidspunktet for Bungie-oppkjøpet."

"Selv om vi vil fortsette å gjøre forbedringer, har vi nedjustert forventningene til virksomheten inntil videre, og vi har foretatt en nedskrivning av en del av Bungies eiendeler."

Dette er ikke gode nyheter for Microsofts tidligere kronjuvel og de opprinnelige skaperne av Halo, som nå sliter med å holde Destiny 2 i live i den nye Destiny Saga, samtidig som de forbereder lanseringen av Marathon, en nyinnspilling av deres egen tittel som ble utgitt for over 30 år siden, og som har gått gjennom en ganske turbulent utvikling.

Med disse to frontene åpne, og sjefenes misnøye, har Bungie ikke mye rom for feil akkurat nå hvis de ønsker å holde ting i bevegelse.

Hvordan tror du Bungie vil reagere på både Destiny 2 og utviklingen av Marathon etter denne overhalingen fra sjefene deres hos Sony?