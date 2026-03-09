Bungie fikser Marathons kontroversielle mikrotransaksjoner

HQ

Under ganske bisarre omstendigheter bestemte Bungie seg for å lansere Marathon med mikrotransaksjoner som var en smule uvennlige for forbrukerne. I hovedsak kunne du kjøpe bunter av den såkalte Lux-valutaen i så lite som biter av 500 for rundt $ 5 eller en mer kostnadseffektiv $ 10-pakke som ga 1100 Lux. Høres ganske typisk ut, ikke sant? Jo, bortsett fra det faktum at et Runner-skinn i Marathon koster 1120 Lux per stykk...

I hovedsak måtte alle som ønsket å kjøpe en hudkosmetikk med premiumvalutaen, få tak i $ 10-pakken og deretter en $ 5-pakke for å sikre at de hadde de ekstra 20 Lux som kreves for å fullføre kjøpet. Nå, etter en rekke tilbakeslag fra fans, har Bungie kunngjort en innkommende endring som vil løse dette, noe som betyr at $ 10-pakken vil belønne den nøyaktige mengden Lux som trengs for å kjøpe et skinn, og legge til 20 Lux mer per $ 10-pakke.

Det vil også komme en belønningsfunksjon som gir alle som har kjøpt en av $ 10-pakkene ytterligere 20 Lux, alt når denne korreksjonen blir gjort denne uken. På samme måte vil denne løsningen komme i tråd med en rekke andre oppdateringer til spillet i sin første oppdatering, som Bungie har gitt en forsmak på i en oppdateringsblogg.

For det første vet vi at avstandsmål nav-punkter snart vil vises på dobbelt så lang avstand som 20 meter, det vil være flere Med Cabinets og Munitions Crates på Perimeter, og startammunisjonen i MIDA, CyberAcme og Arachne startpakker blir forbedret. I hovedsak velkomne endringer over hele linja.

