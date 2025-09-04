Bungie vil dele tonnevis av detaljer om Star Wars-tema Destiny 2-utvidelsen Renegades neste uke

HQ

Neste uke kommer Bungie tilbake for en ny Developer Livestream hvor det vil sette søkelyset på fremtiden til Destiny 2 nok en gang.

Tirsdag 9. september kl. 17:00 BST/18:00 CEST vil utvikleren være vert for et show som vil fokusere på den kommende Star Wars-temautvidelsen kjent som Renegades, alt mens du også deler ut detaljene om Ash & Iron Major Update.

Alt dette kommer når utvikleren også deler massevis av sandkasseendringer som er planlagt for Destiny 2, alt i et enormt blogginnlegg som avslører at vi kan forvente justeringer av våpenets hofteavfyringsretikler, våpenarketyper, Exotic våpen, våpenfordeler, våpenmods, Exotic rustning og evner. Sjekk ut det enorme blogginnlegget her.

Når det gjelder når Renegades vil lanseres i spillet, er det planlagt å debutere så snart som 2. desember 2025. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.