Bungie vil utestenge Marathon-juksere permanent med nulltoleranse

Mens Destiny 2 fortsetter å humple videre og overlever på rester, ser det absolutt ut til at dette kan skyldes at utvikleren Bungie legger alle eggene sine i Marathons kurv. I et nytt blogginnlegg avslører Bungie noe av det de har i vente for å støtte Marathons online-ytelse og for å sikre at spillet trives uten kompromittert handling i det lange løp.

For det første vil spillet ha dedikerte servere som har et ekstra sikkerhetslag som skal bidra til å beskytte mot juksere. Skulle noen likevel finne en vei forbi dette, vil Bungie holde øye med alle som misbruker spillet, og deretter innføre en nulltoleransepolitikk der juksere blir utestengt for alltid, uten noen ny sjanse i det hele tatt. Det vil til og med være et Fog of War-element som vil nøytralisere vegghacking og andre visuelle juksemetoder som brukes i andre spill.

Dette kommer i tillegg til avanserte nettverkssystemer som skal redusere eventuelle tilkoblingsproblemer, inkludert høyt pakketap for de som bor på landsbygda eller i mer isolerte områder, og til og med de med mer restriktive bredbåndstilkoblinger. Apropos tilkobling: Hvis du kobler fra en kamp midt i spillet, vil du kunne koble deg på igjen uten problemer, og hvis en gjenoppretting av tilkoblingen mislykkes på grunn av et problem på Bungies side, vil alt startutstyr bli forsøkt refundert til de berørte spillerne.

Bungie avslutter også med å bemerke at dette bare er begynnelsen på investeringen i nettverk og online sikkerhet for Marathon, en stor liste med løfter som forhåpentligvis en dag vil krype inn i det druknende Destiny 2.

Gleder du deg til Marathon? Det etterlengtede skytespillet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 5. mars.