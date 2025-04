Bungies Marathon vil ikke ha nærhetschatt for å unngå toksisitet

HQ

Som alle som har spilt en kamp med Search and Destroy på Call of Duty vil vite, kan spillets stemmechat være utrolig giftig. Det kan tekstchat også være, men du slipper i det minste å få trommehinnene sprengt av en dobbelt så gammel mann som lar arbeidspresset gå ut over deg.

Det virker som om giftigheten i nærhets-chat rett og slett er for mye å risikere å legge inn i noen moderne skytespill. Bungies Marathon, for eksempel, gir avkall på ideen, så lenge det ikke finnes en trygg løsning på giftige spillere.

"Når det gjelder prox-chat, tror jeg ikke vi er imot opplevelsen av det, for å være rettferdig," sa spilldirektør Joe Ziegler til PC Gamer. "Jeg tror utfordringen er hvordan vi skal sørge for at vi skaper et trygt miljø for spillerne i det rommet. Jeg tror ikke noen egentlig har en god løsning på det ennå. Fordi vi er så opptatt av å sørge for at vi skaper et trygt rom der spillerne ikke bare flammer hverandre eller gjør forferdelige ting mot hverandre."

"Jeg tror det er der vi står akkurat nå. Hvis det var magisk og vi på en eller annen måte kunne finne en løsning, tror jeg absolutt vi ville gjort det. Men akkurat nå er det en utfordring som mange selskaper prøver å finne ut av", fortsetter Ziegler.

Det vil utvilsomt være folk som vil si at den moderne generasjonen ikke kunne ha overlevd et minutt i en Call of Duty-lobby, men det er også et argument for at spill er ment å være morsomme, og for noen mennesker er det ikke morsomt å stadig bli kjeftet på eller trakassert, til tross for de potensielle fordelene med nærhetschatt.

Hvor står du i debatten om nærhets-chat?