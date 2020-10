Burger King bekrefter PlayStation 5-lyd og har mer på lur

Du ser på Annonser

Mens Microsoft var relativt tidlig ute med å annonsere at menyene på Xbox Series X og Xbox Series S vil være relativt like, men raskere enn de på Xbox One og i samme slengen har slått seg sammen med Taco Bell for å gi bort verdens sterkeste konsoll i konkurranser over store deler av verden er det visst tid for Sony å endelig svare.

Den siste tiden har nemlig ønskene om å få se PlayStation 5 sine menyer og lignende blitt mer høylytte, så da passer det godt at Burger King la ut denne mystiske reklamefilmen i natt.

Selv om den blåfargen bør være velkjent for PlayStation-spillere kunne dette selvsagt bare vært en tilfeldighet, men det faktum at Sony deler reklamen på sosiale medier med beskjed om å se og lytte gjør det ganske klart at dette er en kampanje for PlayStation 5 vi skal få vite mer om på torsdag amerikansk tid. Samtidig er dette den samme lyden vi fikk i Future of Gaming-sendingen den 11. juni, og størrelsen på den posen er da skummelt lik høyden på en PS5 som står vertikalt. Dermed gjenstår det bare å se om samarbeidet mellom Burger King og Sony gjelder her til lands også, samt om tiden nærmer seg for å vise hva som er såpass nytt og spennende med PlayStation 5 sine menyer.