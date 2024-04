Bygg byer i Starfield med denne nye modden

HQ

Med en ny modifikasjon kan du bygge betydelig forbedrede baser. Hvis du følte at det manglet funksjoner og muligheter med å bygge, kommer Galactic Colonies Expanse av TankGirl444 til unnsetning. De beskriver prosjektets formål slik :

"Dette modet er ment å være en omfattende nytenkning / endring / tillegg til utpostsystemet, dets produksjonssystemer og mange andre aspekter. Tanken er å gjøre utpostsystemet om til en oppslukende romkoloniseringssimulator ved hjelp av elementer fra spillets kjernehistorie."

Med denne modifikasjonen kan du grave etter ressurser og bygge nye bygninger. Du kan utstyre basene dine med restauranter og skape en mer levende tilværelse i de verdenene du besøker. Ved hjelp av en spesiell bygning kan du også endre miljøet og klimaet inne i bygningen. Med nye forsvarsanlegg som kanontårn og roboter kan du beskytte eiendommen din bedre. Mod-skaperne vil også at datastyrte romskip skal lande på basen din, og at datastyrte figurer skal trenge mat, vann og andre ting for å overleve. Tanken er å ta et enda større sprang i fremtiden og tillate terraforming. Det er en imponerende modifikasjon med tanke på at det bare tok en måned å utvikle den. Hvis du er interessert, finner du den her via Nexus.