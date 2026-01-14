Caitlyn slutter seg til 2XKO sammen med debuten av sesong 1

HQ

2XKO lanseres for fullt neste uke, og starter sin første sesong 20. januar. Vi forestilte oss at spillet også ville introdusere en ny karakter til sin liste rundt denne tiden, for å øke antall spillere og skape litt mer hype. Et Arcane-rollebesetningsmedlem sparker det nå med Vi, Warwick og Jinx, da Caitlyn går inn i kampen den 20. januar.

Som du kanskje forventer av hennes skarpskytterstil ser Caitlyn først og fremst ut til å være en zoner, noe som betyr at hun elsker å holde fiender borte med riflen, bolaen og lokkende feller. Hun har noen verktøy for å komme tett på, men etter noen få spark og et dykk vil hun sende motstanderen tilbake over banen med et snikskytterskudd.

Med spesialitetene sine kan hun knuse en fiende med et konsentrert skudd, eller tilkalle et massivt skjold som hun kan skyte gjennom eller bruke til å sjonglere med. Som du sikkert kan forvente, bruker hun også riflen sin, og vil gjøre mye skade med ett enkelt skudd. Ta en titt på Caitlyns gameplay-trailer og moveset nedenfor, hvor du også får en titt på Arcane-huden hennes.

