Call of Duty: Black Ops 6-våpen- og operatørskinnene dine overføres ikke til Black Ops 7

Det ser ut til at Call of Duty og Activision har hørt ropene fra fans som ønsker en mer realistisk og autentisk CoD-opplevelse igjen. En ny oppdatering fra Activision forteller oss at vi ikke kommer til å se de samme operatør- og våpenskinnene vi hadde i Call of Duty: Black Ops 6.

Dette er fordi disse skinnene ikke vil overføres. "Operatører, operatørskinn og våpen fra Black Ops 6 vil ikke lenger overføres til Black Ops 7," står det i innlegget på Call of Duty-nettstedet. "Black Ops 7 må føles autentisk for Call of Duty og dets omgivelser. Det er grunnen til at Black Ops 6 Operator og Weapon-innhold ikke vil fortsette til Black Ops 7. Doble XP-tokens og GobbleGums vil fortsatt fortsette, fordi vi anerkjenner at din tid og progresjon er viktig."

Warzone påvirkes ikke, og du vil fortsatt kunne ha alt innholdet ditt fra Black Ops 6 i Battle Royale. For noen fans vil dette være en irriterende kunngjøring, da det betyr at de effektivt etterlater kosmetikken sin i en eldre versjon av Call of Duty. Men det kan være starten på et nytt vendepunkt for CoD, og bringe franchisen tilbake til sine røtter.

Call of Duty: Black Ops 7 CoD lanseres 14. november til PC, PlayStation og Xbox-konsoller.