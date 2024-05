Call of Duty: Black Ops 6 vil ikke se et nytt Xbox Game Pass-nivå lagt til

HQ

Etter måneder med spekulasjoner og rykter bestemte Microsoft seg for å sette ting rett angående det kommende Call of Duty: Black Ops 6 og om det vil bli inkludert i Game Pass eller ikke, og hadde positive nyheter å dele. Ja, Call of Duty: Black Ops 6 vil bli inkludert med Game Pass.

Men ... det stoppet ikke spekulasjonene, da noen trodde dette kunne føre til at Xbox opprettet et nytt nivå for Game Pass, som ville være påkrevd for å spille årets Call of Duty. Eurogamer kontaktet Microsoft for å få en avklaring, hvor en talsperson sa :

"Ved lansering vil Call of Duty: Black Ops 6 kunne spilles på Xbox og PC for Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass og Xbox Game Pass for Console-medlemmer."

Og den uttalelsen bør være vanskelig å feiltolke. Det kan fortsatt bli en prisøkning eller noe sånt, men hvis du er Game Pass -abonnent, med Core som eneste unntak, vil du kunne spille Black Ops 6 fra dag én når det slippes til høsten.