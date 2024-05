Call of Duty: Black Ops 6 bekreftet å lanseres på Game Pass

HQ

Det er mange år siden Microsoft begynte å slippe Xbox Game Studios-titler rett på Game Pass, så mange trodde at dette ville inkludere Activision Blizzard King-spill da den massive avtalen ble godkjent i fjor. Så begynte ryktene om at det ikke var tilfelle for Call of Duty: Black Ops 6 å gå en stund, før andre hevdet at det ville gjøre det. Nå vet vi hva som er sant.

Microsoft bekrefter at Call of Duty: Black Ops 6 faktisk vil lanseres rett på Game Pass på en ennå ikke spesifisert dato i høst. Vi har også mottatt en live-action trailer for å feire begivenheten. De av dere som ønsker å se mye gameplay kan glede dere til 9. juni.