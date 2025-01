Call of Duty: Black Ops 6s andre sesong blir enorm for flerspiller- og zombiefans

HQ

Nylig rapporterte vi om 115 Day-nyhetene som avslørte at det neste Call of Duty: Black Ops 6 Zombies -kartet ville lanseres så snart Season 2 gjorde det, noe som betyr at det ville være mindre enn 60 dager mellom to helt nye Zombies -kart gjorde sin ankomst i skytespillet. Nå har Treyarch avslørt hele veikartet for Season 2, noe som betyr at vi vet omfanget av hvordan de nye Zombies tilleggene ser ut og også de bredere Multiplayer og Warzone endringene også.

Hvis vi holder oss til Zombies først, vil The Tomb -kartet bringe tilbake Staff of Ice Wonder Weapon fra Origins -kartet og vil bli støttet med Death Perception Perk, den nye War Machine Support -stripen, ekstra Augments og nye Gobblegums. Kartet vil som forventet lansere sitt store hovedpåskeegg 28. januar også, og det vil være en sesong i sesongen Directed Mode for å hjelpe fansen med å knekke det, om nødvendig.

Som per Multiplayer, mye er planlagt. Det vil bli lagt til fem kart i løpet av sesongen, med disse er Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet, og Grind. Overdrive og Gun Game utgjør de nye spillmodusene, mens Slipstream vil være den siste Perk, med War Machine som også er den neste Support streken. Vi kan forvente at nye camoer låses opp, og også Hunter's Instinct Perk og Flyswatter Wildcard å slippe i løpet av sesongen.

Ser vi på Warzone, er det en mindre spennende sesong ettersom vi er lovet endringer i våpen, bevegelse, standard Perks, og mer, samt inkludering av Reactive Armor og Low Profile Perks, og nye Ranked belønninger.

For hele Call of Duty: Black Ops 6 og Warzone 2.0 kommer det fire nye våpen, inkludert PPSH-41, Cypher 091, Feng 82 og TR2. Det kommer noen få nye vedlegg til eksisterende våpen, mer Operators, og noen få tidsbegrensede hendelser, en med tema etter The Terminator og en annen kjent som Shadow Hunt.

Du kan se det meste av dette i aksjon i lanseringstraileren for Season 2 nedenfor.