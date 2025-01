Det neste Call of Duty: Black Ops 6 Zombies-kartet lanseres om mindre enn to uker

HQ

Treyarch lovet tidligere denne uken at vi skulle få vite mer om det neste Call of Duty: Black Ops 6 Zombies -kartet på 115 Day (15. januar), men det mange ikke forventet, med tanke på at det første kartet etter lanseringen ble sluppet i begynnelsen av desember, var at kartet ville debutere umiddelbart.

Det neste kartet kommer i tide til Season 2 av spillet, som starter 28. januar. Kartet vil ta spillerne til et utgravningsområde for å avdekke opprivende sannheter og hemmeligheter som ble avdekket av en britisk arkeolog tidlig på 1900-tallet. Kartet skal være kjent som The Tomb, og selv om vi ikke har fått en skikkelig trailer eller et glimt av oppsettet ennå, hjelper noen få teaserbilder og litt ekstra tekst med å legge til litt farge.

"Etter å ha overlevd de forferdelige hendelsene på Citadelle des Morts, følger Weaver, Grey, Carver og Maya Gabriel Kraffts siste ord til et nærliggende utgravningssted for å sikre Sentinel-artefaktet. Disse katakombene, som er bygget på restene av eldgamle gravplasser med antatt opprinnelse tilbake til 2500 f.Kr., lå uforstyrret i århundrer helt frem til tidlig på 1900-tallet ... og det som ligger under dem, er kanskje dypere enn noen noensinne hadde forestilt seg."

Treyarch har siden snakket mer om hva de håper å oppnå med The Tomb, og legger til at vi kan forvente "en opplevelse som ligner på Liberty Falls (uten tvil vårt mest spilte Zombies-kart de siste årene!), Med strammere spillerom med fokus på omspillbarhet. Akkurat som i Liberty Falls leverer vi massevis av påskeegg og til og med et nyutviklet vidundervåpen inspirert av fortiden vår. Det er alt vi har å si om det foreløpig."

For de som lurer på om det er noen forbindelse eller likheter med dig-site-kartet på Origins, alt som Treyarch uttalte var at "hvert Zombies-kart i Black Ops 6 er et originalt sted bygget fra grunnen av for modusen ... men det betyr ikke at vi ikke kan glede oss over et blink og et nikk her og der."

Med The Tomb nesten her, forvent å lære mer om kartet når Treyarch fortsetter å løfte gardinen på Season 2 of Call of Duty: Black Ops 6.