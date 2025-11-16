Call of Duty: Black Ops 7 lanseres med 70 % færre spillere

HQ

For stort til å mislykkes, sa de. Men det er tydelig at årets utgave av Call of Duty ser ut til å ha snublet stygt, og etter flere tiår med dominans kan det være lurt å stille spørsmålet. Har giganten endelig falt? Har ilden begynt å falme?

Som noen av dere kanskje husker - Black Ops 6 var en stor suksess da det ble lansert i fjor. Det knuste flere rekorder og dominerte salgslistene. Det klarte til og med å bli den bestselgende tittelen på Playstation 5 i USA. I tillegg til å slå rekorder på Steam. Black Ops 7 hadde med andre ord mye å leve opp til, og forventningene har vært skyhøye.

Men Black Ops 7 har snublet ut av porten i stedet for å bli den triumfen mange hadde håpet på. Kampanjen beskrives som en skuffelse av mange, og tallene taler for seg selv. Ifølge SteamDB nådde spillet en topp på rundt 84 000 spillere på lanseringsdagen. En brøkdel av de mer enn 300 000 spillerne som ble med på lanseringen av Black Ops 6 i fjor - et fall på nesten 70 prosent.

Til tross for den tøffe starten er det likevel verdt å påpeke at Black Ops 7 fortsatt topper salgslistene i skrivende stund. Og det er tydelig at kjernebrukerne fortsatt liker flerspillerkomponenten. Men med tøff konkurranse fra Battlefield 6 og Arc Raiders. Det gjenstår å se hvor stor suksess Black Ops 7 til slutt vil bli.

Spiller du Black Ops 7, eller hoppet du over årets oppføring til fordel for noe annet?