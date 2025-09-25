Call of Duty: Black Ops 7 tar oss med på Highway to Hell i den første smakebiten på zombiespill

HQ

Om rundt seks uker kommer neste kapittel i Call of Duty -franchisen og den syvende delen i Black Ops -serien. Den 14. november lanseres Call of Duty: Black Ops 7 på PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series X/S, og etter at vi tidligere denne uken kunne se nærmere på flerspillermodusen, kan vi nå gjøre det samme med Zombies.

Det viktigste å merke seg er at det store lanseringskartet vil være Ashes of the Damned, og at dette vil kombinere tilbakevendende fan-favorittfigurer med rollebesetningen fra Black Ops 6. Det vil tilsynelatende være mer av et åpent kartdesign, ettersom det vil være en Wonder Vehicle tilgjengelig for å kjøre kjent som Ol 'Tessie, som når den kombineres med den nye Wonder Weapon kjent som Necrofluid Gauntlet, bør gjøre det mulig for spillere å effektivt tygge gjennom horder av de fordømte, inkludert de nye fiendtlige typene som den firedoblede og smidige Ravagers og den skremmende zombiebjørnen kjent som Zursa. Det vil riktignok også være flere feller rundt om på kartet for å hjelpe til med å skjære de udøde i bittesmå biter.

Ellers vil spillet også støtte en samling av Zombies moduser ved lansering, inkludert den etterlengtede tilbakekomsten av top-down Dead Ops Arcade og gjengjeldelsen av Directed modus noen uker etter lanseringen for å gjøre det lettere for fans å overvinne det tøffe påskeegget i midten av Ashes of the Damned kartet.

De velkjente power-ups, essenser og bergingsgjenstander kommer også tilbake. 12 Perk-A-Colas vil være tilgjengelige ved lansering, inkludert den nye Wisp Tea, pluss seks Field Upgrades og seks Ammo Mods, og Augments vil få en liten endring i hvordan de fungerer i et spill.

Det er ærlig talt for mye mer å gå i detalj om, så for mer om den kommende Zombies -modusen, sørg for å sjekke ut spilltraileren nedenfor og lese den fullstendige og veldig omfattende Call of Duty Blog her også.