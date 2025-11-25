Call of Duty: Black Ops 7s første sesong lanseres 4. desember, her er hva du kan forvente

HQ

Å si at Call of Duty: Black Ops 7 var det største Black Ops til dags dato var en sterk overdrivelse ved lanseringen, ettersom spillet definitivt bleknet i forhold til Black Ops 6 for det første, på ren innholdsbasis. Likevel vil dette sannsynligvis endre seg noe snart, ettersom om en uke kommer den første sesongen for spillet, og den vil introdusere alle slags nye gjenstander for Multiplayer, Zombies, Warzone, og til og med Campaign.

Mens du kan se hele veikartet og lanseringstraileren for sesong 1 nedenfor, har vi også utarbeidet et raskt sammendrag av hva du kan forvente.

Flerspiller



Nye kart: Fate, Utopia, Odysseus og Standoff ved sesongstart og Sleighjacked, Meltdown, Yakei, Fringe og TBA i løpet av sesongen.



Moduser: Prop Hunt, One in the Chamber og Sharpshooter ved lansering og Sticks and Stones, Gun Game, Holiday Havoc, Snowfight, Takeover og TBA i løpet av sesongen



Scorestreak: Deadeye Drone



Zombier



Kart: Astra Malorum



Overlevelseskart: Exit 115 og Zarya Cosmodrome



Moduser: Directed Ashes of the Damned ved lansering og Jingle Hells, Lost Keeper's Challenge og TBA i løpet av sesongen



Ny fiende: O.S.C.A.R.



Nytt vidundervåpen: LGM 1



Nye ammunisjonsmodifikasjoner: Light Mend og Shatter Blast



Nye feltoppgraderinger: Frost Blast, Tesla Storm og Mister Peeks



Ny fordel: Mulespark



Nye Gobblegums: Elemental eksponering og Slaylist



Warzone



Nytt kart: Haven's Hollow



Nye POI-er i Verdansk



Moduser: Battle Royale + Casual, Resurgence + Casual og Weekend LTMs ved lansering og Holiday Rush, High Octane og TBA i løpet av sesongen.



Endringer i Loadout



Nytt utstyr: Needle Drone, Pinpoint Grenade, Phantom Signal og Echo Unit



Oppdateringer av frynsegoder



Nytt Grapple Hook-bevegelsesverktøy



Kampanje (sluttspill)



Fire nye verdensbegivenheter



Åtte nye eksotiske ferdigheter



Fantomferdighetsbane i sesongen



I hele Black Ops 7 og Warzone



Nye våpen: Maddon RF8, Ballistic Knife og KOGOT-7 ved lansering og SOKOL 545, Sturmwolf 45, NX Ravager og Hawker HX i løpet av sesongen.



Nye vedlegg: Akita Scorchlink Akimbo, MPC-25 Contrabloom, M8A1 Autostrike-X8 Conversion, CODA 9 Adaptive Discharge, AK-27 Battle-Scar Conversion, og Redwell Shade-X Suppressor.



Nye operatører: Dorne og Scorn



Nye hendelser: Rally Point, Naughty & Nice Codmas, Astra Malorum Leaderboard Event, pluss tre TBA-arrangementer.



Season 1 debuterer 4. desember, så husk å gå tilbake til Black Ops 7 for å se hva det bringer til bordet.