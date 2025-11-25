nyheter
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7s første sesong lanseres 4. desember, her er hva du kan forvente
Kjøreplanen for den kommende sesongen er utgitt, og det er mye i vente for Multiplayer, Zombies, Warzone og til og med Campaign.
Å si at Call of Duty: Black Ops 7 var det største Black Ops til dags dato var en sterk overdrivelse ved lanseringen, ettersom spillet definitivt bleknet i forhold til Black Ops 6 for det første, på ren innholdsbasis. Likevel vil dette sannsynligvis endre seg noe snart, ettersom om en uke kommer den første sesongen for spillet, og den vil introdusere alle slags nye gjenstander for Multiplayer, Zombies, Warzone, og til og med Campaign.
Mens du kan se hele veikartet og lanseringstraileren for sesong 1 nedenfor, har vi også utarbeidet et raskt sammendrag av hva du kan forvente.
Flerspiller
- Nye kart: Fate, Utopia, Odysseus og Standoff ved sesongstart og Sleighjacked, Meltdown, Yakei, Fringe og TBA i løpet av sesongen.
- Moduser: Prop Hunt, One in the Chamber og Sharpshooter ved lansering og Sticks and Stones, Gun Game, Holiday Havoc, Snowfight, Takeover og TBA i løpet av sesongen
- Scorestreak: Deadeye Drone
Zombier
- Kart: Astra Malorum
- Overlevelseskart: Exit 115 og Zarya Cosmodrome
- Moduser: Directed Ashes of the Damned ved lansering og Jingle Hells, Lost Keeper's Challenge og TBA i løpet av sesongen
- Ny fiende: O.S.C.A.R.
- Nytt vidundervåpen: LGM 1
- Nye ammunisjonsmodifikasjoner: Light Mend og Shatter Blast
- Nye feltoppgraderinger: Frost Blast, Tesla Storm og Mister Peeks
- Ny fordel: Mulespark
- Nye Gobblegums: Elemental eksponering og Slaylist
Warzone
- Nytt kart: Haven's Hollow
- Nye POI-er i Verdansk
- Moduser: Battle Royale + Casual, Resurgence + Casual og Weekend LTMs ved lansering og Holiday Rush, High Octane og TBA i løpet av sesongen.
- Endringer i Loadout
- Nytt utstyr: Needle Drone, Pinpoint Grenade, Phantom Signal og Echo Unit
- Oppdateringer av frynsegoder
- Nytt Grapple Hook-bevegelsesverktøy
Kampanje (sluttspill)
- Fire nye verdensbegivenheter
- Åtte nye eksotiske ferdigheter
- Fantomferdighetsbane i sesongen
I hele Black Ops 7 og Warzone
- Nye våpen: Maddon RF8, Ballistic Knife og KOGOT-7 ved lansering og SOKOL 545, Sturmwolf 45, NX Ravager og Hawker HX i løpet av sesongen.
- Nye vedlegg: Akita Scorchlink Akimbo, MPC-25 Contrabloom, M8A1 Autostrike-X8 Conversion, CODA 9 Adaptive Discharge, AK-27 Battle-Scar Conversion, og Redwell Shade-X Suppressor.
- Nye operatører: Dorne og Scorn
- Nye hendelser: Rally Point, Naughty & Nice Codmas, Astra Malorum Leaderboard Event, pluss tre TBA-arrangementer.
Season 1 debuterer 4. desember, så husk å gå tilbake til Black Ops 7 for å se hva det bringer til bordet.
