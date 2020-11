Call of Duty: Black Ops Cold War blir enormt, så last ned på fredag

Du ser på Annonser

Flere av dere har spurt meg om jeg vet når noen av de kommende spillene vil kunne lastes ned, og nå har vi endelig fått svar fra et av de største.

Treyarch og Raven kan nemlig kunngjøre at dere som har forhåndbestilt Call of Duty: Black Ops Cold War på PlayStation 4 eller Xbox One vil kunne starte nedlastningen fra klokken 0600 den 6. november, altså på fredag. PC-spillere må på sin side vente til klokken 1900 den 10. november. Utgavene til PS5 og Xbox Series-konsollene vil kunne lastes ned med en gang konsollene lanseres henholdsvis den 19. og 10. november her til lands, så PS5-eiere får ikke forhåndsinstallert.

Dette er litt dumt, for som forventet blir Call of Duty: Black Ops Cold War ganske stort på konsollene også. Nærmere bestemt vil du måtte ha disse lagringsplassene på lanseringsdagen:



PlayStation 4: 95GB



Xbox One: 93GB



PlayStation 5: 133GB



Xbox Series X|S: 136GB



Heldigvis vil det fra første stund være mulig å slette spesifikke moduser denne gangen, så når du for eksempel er ferdig med historiedelen kan du slette denne for å få mer plass.