Call of Duty: Black Ops Cold War får PlayStation-eksklusiv modus

Selv Ola og Kari Nordmann har vel fått med seg at Activision og PlayStation har et meget godt forhold, noe som har ført til en rekke eksklusiver og tidseksklusiver de siste årene. Årets Call of Duty blir intet unntak.

Treyarch har avslørt at Call of Duty: Black Ops Cold War i tillegg til vanlig Zombies vil ha en spesiell Zombies-modus kalt Zombies Onslaught, og at denne kun vil være tilgjengelig på PlayStation 4 og PlayStation 5 det første året. Som du kanskje forstår av navnet er dette ganske likt det de gjorde med Call of Duty: Modern Warfare ved at modusen, i likhet med Modern Warfares Survival Mode, kort sagt går ut på at to spillere prøver å overleve zombiehorder på multiplayerkart. En magisk sirkel vil begrense hvor dere kan være til enhver tid, og den vil bevege seg etter at dere har drept et bestemt antall zombier. Å havne utenfor sirkelen vil i kjent stil gjøre skade over tid, men klarer dere å overleve venter det spesielle belønninger som kan brukes både i vanlig Zombies og multiplayer.