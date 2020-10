Du ser på Annonser

Om ikke lenge kan vi endelig dykke ned i Black Ops-historien igjen, for Call of Duty: Black Ops Cold War gir oss ikke bare en ny multiplayer-suite, men en ny kampanje som er en direkte oppfølger til originale Call of Duty: Black Ops, som fortsatt er manges favoritt.

Spillet kommer 13. november, og har nå fått en lanseringstrailer som viser enda litt mer av hva vi har i vente. Sjekk den ut nedenfor.

Gleder du det til dette?