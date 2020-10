Call of Duty: Black Ops Cold War krever mye plass og kraft på PC

Du ser på Annonser

Alle som har prøvd de nyeste Call of Duty-spillene vet at de tar ekstremt mye plass etter hvert, så det bør ikke overraske at årets utgave vil være ganske stort fra første stund heller.

Raven og Treyarch har offentliggjort PC-kravene til Call of Duty: Black Ops Cold War, og i tillegg til å kreve den del plass vil spillet ta opp 250GB fra første stund om du skal ha alle modusene med ypperste kvalitet. Heldigvis blir det mulig å bare installere spesifikke moduser, noe som er greit å vite om du utelukkende ønsker å kose deg med enten historiedelen, multiplayeren eller Zombies. Hva selve kraften angår er kravene alt fra relativt milde til lommeboktømmende.

Minimum

OS: Windows 7 64-Bit (SP1) eller Windows 10 64-Bit (v.1803 eller nyere)

CPU: Intel Core i3-4340 eller AMD FX-6300

Video: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 eller Radeon HD 7950

RAM: 8GB RAM

HDD: 50GB (for bare multiplayer), 175GB (for alt)

Anbefalt for 60fps på medium

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel Core i5-2500K eller AMD Ryzen R5 1600X-prosessor

Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super eller Radeon R9 390 / AMD RX 580

RAM: 12GB RAM

HDD: 175GB

Anbefalt for ray tracing

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel i7-8700K eller AMD Ryzen 1800X

Video: NVIDIA GeForce RTX 3070

RAM: 16GB RAM

HDD: 175GB HD space

Konkurranse-krav for høyere bildeoppdatering

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel i7-8700K eller AMD Ryzen 1800X

Video: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 eller Radeon RX Vega64 Graphics

RAM: 16GB RAM

HDD: 175GB

Ultra RTX for 4K, høy bildeoppdatering og ray tracing

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel i9-9900K eller AMD Ryzen 3700X

Video: NVIDIA GeForce RTX 3080

RAM: 16GB RAM

HDD: 250GB

