Call of Duty: Black Ops Cold War - Lær deg historien

For ikke så lenge siden ble det sendt ut kryptiske meldinger med GPS-koordinater til utenfor Sveriges kyst. Dette viste seg å være Activisions måte å påminne oss i Norden om hvor nære vi var en væpnet konflikt under den kalde krigen.

Med Call of Duty: Black Ops Cold War som ble lansert i dag mimrer vi tilbake til hendelsen og ser på beskjeden som ble lagt igjen for oss i Stockholms skjærgårds kalde vann.

Du ser på Annonser

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.