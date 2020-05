Call of Duty: Black Ops Cold War nærmer seg avduking

Det har gått litt over ett år siden Jason Schreier, som jobbet for Kotaku den gangen, avslørte at Call of Duty-syklusen vil brytes i år siden utviklerne i Sledgehammer og Raven ikke klarte å levere et nytt spill i serien som planlagt. I stedet er det Treyarch sin tur til igjen selv om de egentlig ikke skulle være klare før 2021. De siste ti årene har dette studioet utelukkende jobbet med Black Ops-spillene, så det var forventet at årets Call of Duty ville hete Black Ops 5. Dette blir ikke helt tilfellet.

Twitterbrukeren Okami har nemlig bestemt seg for å være raskere ute enn Activision ved å avsløre at det kommende spillet vil hete Call of Duty: Black Ops Cold War i stedet. Jeg kan bekrefte at dette stemmer, og dermed også fastsette at historien tar oss til den kalde krigen.

Du trenger ikke å vente lenge på offentliggjøringen heller, for som du kanskje har sett i Call of Duty: Warzone er flere bunkere blitt åpnet. Dette er starten på Acitivision sin markedsføringskampanje som gradvis skal hinte til tidsperioden før alt ender i en skikkelig avduking med trailer og hele pakka. Akkurat når tør jeg ikke å si siden planene nok endrer seg som følge av lekkasjene og spillerne som allerede har kommet seg gjennom vegger for å se hva Warzone skal avsløre fremover. Uansett kan du glede deg til å se Treyarch ta oss til en førtiårsperiode fylt med spenning og hemmelige oppdrag igjen senere i år.