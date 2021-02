Call of Duty: Black Ops Cold War og Warzone tar oss til jungelen med nye våpen neste uke

Du ser på Annonser

Nå som Call of Duty: Black Ops Cold War sin første sesong med nytt innhold har pågått i snart en måned er det tid for å få noen hint til hva som venter i Season 2.

Eller, hint er å underdrive. Denne gangen har Raven og Treyarch gitt oss en trailer som avslører at Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Warzone sin andre sesong sammen vil ta oss til jungelen i Laos. I tillegg til en rekke nye og kjente operatører venter det tydeligvis nye våpen som et armbrøst, en Galil og en minigun når Season 2 starter den 25. februar. Hvordan jungelen faktisk blir en del av spillene og hvilke våpen som eventuelt er låst bak Battle Pass-et eller scorestreaks får vi nok mer informasjon om de kommende dagene.