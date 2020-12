Call of Duty: Black Ops Cold War Season One starter først neste uke

Du ser på Annonser

Som vanlig var Activision tidlig ute med å offentliggjøre fremtidsplanene for Call of Duty i sommer, og da fikk vi blant annet vite at planen var å forene Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Warzone med Season One den 10. desember. Nå har de innsett at det er greit å unngå Cyberpunk 2077 sin lansering.

Selskapet sier nå at det som blir Call of Duty sin største utvidelse noen gang i stedet vil komme den 16. desember når Call of Duty: Black Ops Cold War Season One starter. I forhold til Warzone betyr dette at sistnevnte får et nytt kart i tillegg til Verdansk, over tretti nye våpen, sammenslåing av all fremgangen du har gjort i de to overnevnte spillene og Modern Warfare, samt en "ny Gulag-opplevelse".

Hva Cold War angår kan vi se frem til 2v2 Gunfight med fire nye kart, nye multiplayer kart (deriblant en oppusset utgave av Raid) og moduser, ett Fireteam-kart, flere våpen, nye Zombies-moduser og et par andre ting vi skal få vite mer om de neste dagene.

Før den tid kommer det en oppdatering som skal fikse og forbedre en rekke ting i Call of Duty: Black Ops Cold War i morgen, Double XP og Double Weapon XP fra og med klokken 19 på lørdag og to gratis pakker bestående av våpen, skins, sikter og mer om du logger inn mellom klokken 19 i morgen og klokken 08 den 16. desember.