Vi har allerede sett og hørt en god del om Call of Duty: Black Ops Cold War sin historiemodus og multiplayer, noe som betyr at det bare er Zombies som gjenstår. Heldigvis trenger vi ikke å vente lenge på den populære modusen heller.

Treyarch avslører at Call of Duty: Black Ops Cold War sin Zombies-modus vil vises frem klokken 19 på onsdag. Foreløpig vet vi bare at det er snakk om en trailer, men det vil overraske meg om de ikke gir oss en del informasjon også.