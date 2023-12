Call of Duty: Black Ops II-stjernen Kamar de los Reyes er død

HQ

Kamar de los Reyes, som kanskje er mest kjent i spillverdenen for å ha spilt Raul Menendez i Call of Duty: Black Ops II, har gått bort i en alder av 56 år. De los Reyes gikk bort 24. desember etter en kort kamp mot kreft, ifølge hans kones pressesekretær.

Ved siden av arbeidet med Call of Duty -serien var de los Reyes også kjent for rollen som Antonio Vega i ABC-såpeoperaen One Live to Live. Karrieren hans strakte seg over tre tiår og inkluderte roller i TV-serier som Law & Order, CSI: Miami og ER.

Vi vil gjerne uttrykke vår dypeste medfølelse med de los Reyes' etterlatte.

Takk, Variety.