Call of Duty blir med i verdensmesterskapet i e-sport

Mens det virket som om alle spillene som skulle vises på Esports World Cup i Riyadh i sommer var avslørt, hadde arrangøren en siste overraskelse i ermet.

Fordi det er bekreftet at Call of Duty også vil være til stede på EWC når det finner sted mellom 3. juli og 25. august. Nærmere bestemt vil vi se action på både Call of Duty: Warzone 2.0 og Call of Duty: Modern Warfare III, med en Warzone -turnering planlagt for den første uken av EWC og MWIII på den syvende uken.

De konkrete detaljene for disse konkurransene er ennå ikke bekreftet, så vi må vente og se hvordan de passer inn i de respektive kalenderne, og hvilket format, premiepott og hvilke lag/spillere som vil delta.