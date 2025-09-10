Call of Duty dominerer listen over de mest solgte PlayStation-spillene gjennom tidene

HQ

Sony PlayStation fyller 30 år denne måneden, og i tillegg til Sonys egen feiring vil vi i Gamereactor plukke ut de beste spillene og noen andre godbiter.

Før det har statistikkbyrået Circana's Retail Tracking Service sluppet noen tall over de mest solgte spillene til alle Sonys fem konsoller noensinne (i USA), og ikke overraskende er det Call of Duty som dominerer listen fullstendig.

Nedenfor kan du se hvilke 20 spill som har solgt mest til alle PlayStation-konsollene gjennom tidene (i USA).