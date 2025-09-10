Gamereactor

Call of Duty dominerer listen over de mest solgte PlayStation-spillene gjennom tidene

Sony PlayStation fyller 30 år denne måneden, og nå vet vi hvilke 20 spill (totalt) som har solgt mest for de fem PlayStations som har blitt utgitt siden september 1996.

HQ

Sony PlayStation fyller 30 år denne måneden, og i tillegg til Sonys egen feiring vil vi i Gamereactor plukke ut de beste spillene og noen andre godbiter.

Før det har statistikkbyrået Circana's Retail Tracking Service sluppet noen tall over de mest solgte spillene til alle Sonys fem konsoller noensinne (i USA), og ikke overraskende er det Call of Duty som dominerer listen fullstendig.

Nedenfor kan du se hvilke 20 spill som har solgt mest til alle PlayStation-konsollene gjennom tidene (i USA).

Det er lett å forstå hvorfor Activision ble verdsatt til 900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 milliarder kroner rett før Microsoft kjøpte selskapet.

