Call of Duty League 2026: Her er Birmingham Major-kvalifiseringskampene for helgen 20. februar

Det er ingen bremser på Call of Duty League i flere uker nå, ettersom vi er godt inne i kvalifiseringskampene for årets andre major, et arrangement som tar handlingen til DreamHack Birmingham i Storbritannia i slutten av mars. Ettersom det er kamper hver eneste helg frem til selve majoren skjer mellom 27. og 29. mars, lurer du kanskje på hvordan kamplisten ser ut for dagene fremover? I så fall har vi dekket deg. Betrakt dette som din primer for de 11 kampene som skjer i løpet av 20.-22. februar.

20. februar:



Vancouver Surge vs. FaZe Vegas kl. 20:00 GMT/21:00 CET



Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York kl. 21:30 GMT/22:30 CET



Toronto KOI vs. Los Angeles Thieves kl. 23:00 GMT/00:00 CET (21. februar)



21. februar:



Toronto KOI vs. G2 Minnesota kl. 20:00 GMT/21:00 CET



Los Angeles Thieves vs. Boston Breach kl. 21:30 GMT/22:30 CET



Paris Gentle Mates vs. Carolina Royal Ravens kl. 23:00 GMT/00:00 CET (22. februar)



OpTic Texas vs. Miami Heretics kl. 00:30 GMT/1:30 CET (22. februar)



22. februar:



Riyadh Falcons vs. Carolina Royal Ravens kl. 20:00 GMT/21:00 CET



Vancouver Surge vs. Boston Breach kl. 21:30 GMT/22:30 CET



OpTic Texas vs. Cloud9 New York kl. 23:00 GMT/00:00 CET (23. februar)



G2 Minnesota vs. FaZe Vegas kl. 00:30 GMT/1:30 CET (23. februar)



