Call of Duty League 2026: Her er kampene for helgen 13. mars

HQ

Det vil ikke vare lenge før konkurransedyktig Call of Duty kommer tilbake til Storbritannia, ettersom den andre majoren i 2026-sesongen vil finne sted i Birmingham. For dette formål er vi nå godt inne i kvalifiseringskampene for denne store turneringen, ettersom vi går inn i denne helgen, er det bare to uker med kvalifiseringskamper igjen. For dette formål, for den nest siste helgen med kvalifiseringshandling, her er kampene og kampene som finner sted.

Fredag 13. mars:



Toronto KOI vs. Cloud9 New York kl. 19:00 GMT/20:00 CET



Riyadh Falcons vs. Miami Heretics kl. 20:30 GMT/21:30 CET



Paris Gentle Mates vs. OpTic Texas kl. 22:00 GMT/23:00 CET



Lørdag 14. mars:



G2 Minnesota vs. Carolina Royal Ravens kl. 19:00 GMT/20:00 CET



Vancouver Surge vs. Toronto KOI kl. 20:30 GMT/21:30 CET



Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York kl. 22:00 GMT/23:00 CET



Paris Gentle Mates vs. Boston Breach kl. 23:30 GMT/00:30 CET (15. mars)



Søndag 15. mars:



G2 Minnesota vs. Boston Breach kl. 19:00 GMT/20:00 CET



Vancouver Surge vs. Miami Heretics kl. 20:30 GMT/21:30 CET



Riyadh Falcons vs. Los Angeles Thieves kl. 22:00 GMT/23:00 CET



FaZe Vegas vs. Carolina Royal Ravens kl. 23:30 GMT/00:30 CET (16. mars)

