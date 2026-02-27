Call of Duty League 2026: Her er kampene i Birmingham Major-kvalifiseringen helgen 27. februar

HQ

Helgen er her, og du vet hva det betyr, Call of Duty League er tilbake i aksjon. Vi er fortsatt i Major II-fasen av 2026-sesongen, med kvalifiseringskamper som fortsetter å komme i gang før den store majoren som er planlagt for DreamHack Birmingham i slutten av mars. For dette formål, i løpet av de kommende tre dagene, er det 11 kamper som skal skje, som vi alle har lagt ut for deg nedenfor.

27. februar:



Carolina Royal Ravens vs. Boston Breach kl 20:00 GMT / 21:00 CET



Riyadh Falcons vs. FaZe Vegas kl. 21:30 GMT/22:30 CET



Paris Gentle Mates vs. Cloud9 New York kl. 23:00 GMT/00:00 CET (28. februar)



28. februar:



Riyadh Falcons vs. G2 Minnesota kl. 20:00 GMT/21:00 CET



Toronto KOI vs. Miami Heretics kl. 21:30 GMT/22:30 CET



Vancouver Surge vs. Carolina Royal Ravens kl. 23:00 GMT/00:00 CET (1. mars)



OpTic Texas vs. Los Angeles Thieves kl. 00:30 GMT/1:30 CET (1. mars)



1. mars:



Toronto KOI vs. Paris Gentle Mates kl. 20:00 GMT/21:00 CET



FaZe Vegas vs. Boston Breach kl. 21:30 GMT/22:30 CET



Miami Heretics vs. Cloud9 New York kl. 23:00 GMT/00:00 CET (2. mars)



Vancouver Surge vs. OpTic Texas kl. 00:30 GMT/1:30 CET (2. mars)



Hva er dine forventninger til helgens kamper?