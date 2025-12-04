Call of Duty League 2026-sesongen starter i morgen, her er den første ukens match-ups
Major I-kvalifiseringen begynner, og det er mange store kamper som er verdt å fange.
Det er endelig tid for Call of Duty League å komme tilbake. Etter noen måneders pause starter 2026-sesongen allerede i morgen, med den første bølgen av kvalifiseringskamper for Major I.
Disse kvalifiseringskampene vil løpe helt til slutten av januar, så det er mye action i butikken, samtidig som det også tas hensyn til høytidspausen mellom 15. desember og 8. januar, men for den første skifer av kamper, her er hva du kan forvente.
FYI: Hver kampdag starter kl. 20:00 GMT/21:00 CET med kamper hvert 90. minutt, dvs. kl. 21:30 GMT/22:30 CET og kl. 23:00 GMT/00:00 CET dagen etter.
5. desember:
- Riyadh Falcons mot OpTic Texas
- Carolina Royal Ravens vs. Boston Breach
- Los Angeles Thieves vs. FaZe Vegas
6. desember:
- Toronto KOI mot Miami Heretics
- Vancouver Surge vs. Paris Gentle Mates
- G2 Minnesota vs. Cloud9 New York
7. desember:
- Riyadh Falcons mot Los Angeles Thieves
- Paris Gentle Mates vs. FaZe Vegas
- OpTic Texas vs. G2 Minnesota
Og siden det da bare er en runde med kamper til i 2025, kan du også se den andre uken med match-ups nedenfor.
12. desember:
- Riyadh Falcons vs. Carolina Royal Ravens
- G2 Minnesota vs. Boston Breach
- Vancouver Surge vs. Toronto KOI
13. desember:
- Paris Gentle Mates mot Los Angeles Thieves
- OpTic Texas vs. Miami Heretics
- Vancouver Surge vs. Cloud9 New York
14. desember:
- Riyadh Falcons vs. Boston Breach
- Miami Heretics vs. Cloud9 New York
- Toronto KOI vs. FaZe Vegas
Med disse match-ups i tankene, hvem gleder du deg mest til å se i 2026 Call of Duty League sesongen?