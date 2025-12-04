Gamereactor

esports
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty League 2026-sesongen starter i morgen, her er den første ukens match-ups

Major I-kvalifiseringen begynner, og det er mange store kamper som er verdt å fange.

HQ

Det er endelig tid for Call of Duty League å komme tilbake. Etter noen måneders pause starter 2026-sesongen allerede i morgen, med den første bølgen av kvalifiseringskamper for Major I.

Disse kvalifiseringskampene vil løpe helt til slutten av januar, så det er mye action i butikken, samtidig som det også tas hensyn til høytidspausen mellom 15. desember og 8. januar, men for den første skifer av kamper, her er hva du kan forvente.

FYI: Hver kampdag starter kl. 20:00 GMT/21:00 CET med kamper hvert 90. minutt, dvs. kl. 21:30 GMT/22:30 CET og kl. 23:00 GMT/00:00 CET dagen etter.

5. desember:


  • Riyadh Falcons mot OpTic Texas

  • Carolina Royal Ravens vs. Boston Breach

  • Los Angeles Thieves vs. FaZe Vegas

6. desember:


  • Toronto KOI mot Miami Heretics

  • Vancouver Surge vs. Paris Gentle Mates

  • G2 Minnesota vs. Cloud9 New York

7. desember:


  • Riyadh Falcons mot Los Angeles Thieves

  • Paris Gentle Mates vs. FaZe Vegas

  • OpTic Texas vs. G2 Minnesota

Og siden det da bare er en runde med kamper til i 2025, kan du også se den andre uken med match-ups nedenfor.

12. desember:


  • Riyadh Falcons vs. Carolina Royal Ravens

  • G2 Minnesota vs. Boston Breach

  • Vancouver Surge vs. Toronto KOI

13. desember:


  • Paris Gentle Mates mot Los Angeles Thieves

  • OpTic Texas vs. Miami Heretics

  • Vancouver Surge vs. Cloud9 New York

14. desember:


  • Riyadh Falcons vs. Boston Breach

  • Miami Heretics vs. Cloud9 New York

  • Toronto KOI vs. FaZe Vegas

Med disse match-ups i tankene, hvem gleder du deg mest til å se i 2026 Call of Duty League sesongen?

Call of Duty: Black Ops 7
Photo: Activision

