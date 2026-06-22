Call of Duty League 2026: Turneringsoppsettet for Parisian Major IV er klart

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Den vanlige sesongen er over for Call of Duty League 2026, da det ikke vil bli spilt flere kvalifiseringskamper eller vanlige helgekamper resten av sesongen. Det gjenstår bare to turneringer, med Parisian Major IV først, etterfulgt av sluttspillet, Championship Weekend, i midten av juli.

Når det gjelder den førstnevnte, kjenner vi nå den bekreftede turneringsstrukturen for Major IV, som starter 26. juni og varer helt til 28. juni. Major-turneringen vil bruke et dobbelt-eliminasjonsformat der lagene kan tape én kamp (med mindre de starter i den nedre delen av turneringstreet) før de blir slått ut for godt.

Med dette sagt kan du se åpningskampene for Major IV nedenfor.



G2 Minnesota mot Riyadh Falcons



Boston Breach mot OpTic Texas



Carolina Royal Ravens mot Los Angeles Thieves



FaZe Vegas mot Paris Gentle Mates



Alle fire – Toronto KOI, Vancouver Surge, Miami Heretics og Cloud9 New York – venter på motstandere i den nedre delen av turneringstreet. Når det gjelder lagene man bør holde øye med, er Royal Ravens det eneste laget som kjemper for å overleve i denne turneringen, ettersom Major IV gir ett enkelt lag totalt 100 poeng, og Ravens ligger for øyeblikket 70 poeng unna kvalifisering til sluttspillet. Med dette i bakhodet er heller ikke Falcons, Heretics og G2 helt sikret en plass i sluttspillet ennå. På toppen av tabellen er OpTic best plassert til å avslutte sesongen på førsteplass, men både Thieves og FaZe har matematisk sett muligheten til å forhindre dette.

Skal du følge med på Major IV denne helgen?