Call of Duty League avslører braketten for den siste majoren i sesongen 2025

HQ

2025 Call of Duty League sesongen er på sine siste ben. Etter en travel vinter og vår, er sesongen satt til å være vertskap for og avslutte sin fjerde og siste Major begivenhet i året denne helgen, noe som betyr at vi etter forhandlingene bare kan forvente en siste begivenhet før sesongen offisielt er over: Championship Weekend.

Men uansett, når vi ser frem til denne uken, vil Major IV finne sted mellom 23. og 25. mai, med direktesendt action på DreamHack Dallas. Alle de 12 CDL-lagene vil være til stede, og etter deres prestasjoner i kvalifiseringskampene de siste ukene vet vi nå hvordan de har blitt seedet.

De åtte lagene som har sikret seg en plass i Winners Brackets første runde, har blitt seedet som følger :



Miami Heretics vs. Minnesota Rokkr



Los Angeles Thieves vs. Vancouver Surge



Atlanta Faze vs. Cloud9 New York



OpTic Texas vx. Toronto Ultra



De resterende fire lagene sitter alle i Elimination Bracket, hvor de venter på taperne av den første runden av Winners Bracket. Dette betyr at Boston Breach, Vegas Falcons, Los Angeles Guerrillas, og Carolina Royal Ravens alle venter på motstandere akkurat nå.

Du kan se hele braketten nedenfor.